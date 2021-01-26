Львову повернули вкрадене приміщення диспансеру

Комунальне приміщення одного з диспансерів у Львові повернули у власність громади. Документи на право власності будівлі прокуратура визнала незаконними. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Нерухоме майно закладів охорони здоров’я, площею майже 2 тис. кв м та вартістю близько 6 млн грн, повернули громаді міста.

«Доведено, що орган місцевого самоврядування, як дійсний власник спірних об’єктів, не приймав рішення про надання згоди на вилучення з власності громади міста вказаних приміщень», – йдеться у повідомленні.

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Відповідно, суд визнав недійсними та скасував документи на право власності. Разом з тим відповідач зобов’язується повернути нерухоме майно територіальній громаді.

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