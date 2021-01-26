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Курсанти Академії сухопутних військ підкорили Говерлу

Андрій Котенський

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Курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного підкорили найвищу вершину України – Говерлу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

 

За словами головного спеціаліста відділу фізичної підготовки ГШ ЗС України Микола Шевякова, сходження на Говерлу здійснили курсанти, у рамках підготовки пілотного проєкту «Курс гірської підготовки».

«Було нелегко: глибокий сніг, пронизливий вітер і сильний туман наче оберігали вершину від незваних гостей. Та ми зуміли зібрати наші волю, силу, непереможний дух українського воїна і покорити взимку найвищу гору України! Це підкорення присвячене Дню соборності України! На вершині зібралися представники різних областей та регіонів України. Це ще раз доводить, що «Ми єдині!», − зазначив Микола Шевяков.

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Фото: НАСВ

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