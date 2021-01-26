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INSO-Львів запрошує на концерт до дня народження Моцарта

Андрій Котенський

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Академічний симфонічний оркестр INSO-Львів дасть концерт до дня народження Моцарта у Львівській національній філармонії. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу. 

 

Ідея та дата концерту обрані не випадково: впродовж січня світ святкує день народження геніального композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

 

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Солістами будуть найвідоміші українські музиканти: Валерій Соколов, Катерина Тітова та юна Христина Михайліченко. Дириґент Віталій Протасов.

Розпочне концерт моцартівських шедеврів музика до драми «Тамос, король Єгипту», написана композитором для п’єси барона фон Геблера.

Серед 27 клавірних концертів Моцарта є лише два подвійних, а Мі-бемоль мажорний концерт сам Моцарт називав «другим». Композитор написав його у 1799 році для себе та своєї старшої сестри Наннерль (Марії Анни), яка, як і Вольфганг, була дуже талановитою музиканткою.

Через декілька років композитор виконав цей твір у Відні разом із своєю ученицею, піаністкою та композиторкою Йозефіною Барбарою Ауернхаммер. Скрипкові концерти написанні в час перебування Моцарта у Зальцбурзі на посаді концертмейстера оркестру, який утримував архієпископ Зальцбурзький.

Серед усіх концертів Моцарта надзвичайно популярний є “П’ятий концерт”, що також називають «Турецьким», через епізоди у фіналі в стилі alla turca.

Талант Моцарта до сьогодні залишається чимось феноменальним, тонким плетивом музики великого дару, що об’єднує людство у своєму звучанні. І саме у цьому є сила музики великого австрійця.

Львівський концерт відбудеться, 30 січна о 18.00.

Квитки можна придбати у касі філармонії та онлайн.

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