INSO-Львів запрошує на концерт до дня народження Моцарта

Академічний симфонічний оркестр INSO-Львів дасть концерт до дня народження Моцарта у Львівській національній філармонії. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Ідея та дата концерту обрані не випадково: впродовж січня світ святкує день народження геніального композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

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Солістами будуть найвідоміші українські музиканти: Валерій Соколов, Катерина Тітова та юна Христина Михайліченко. Дириґент – Віталій Протасов.

Розпочне концерт моцартівських шедеврів музика до драми «Тамос, король Єгипту», написана композитором для п’єси барона фон Геблера.

Серед 27 клавірних концертів Моцарта є лише два подвійних, а Мі-бемоль мажорний концерт сам Моцарт називав «другим». Композитор написав його у 1799 році для себе та своєї старшої сестри Наннерль (Марії Анни), яка, як і Вольфганг, була дуже талановитою музиканткою.

Через декілька років композитор виконав цей твір у Відні разом із своєю ученицею, піаністкою та композиторкою Йозефіною Барбарою Ауернхаммер. Скрипкові концерти написанні в час перебування Моцарта у Зальцбурзі на посаді концертмейстера оркестру, який утримував архієпископ Зальцбурзький.

Серед усіх концертів Моцарта надзвичайно популярний є “П’ятий концерт”, що також називають «Турецьким», через епізоди у фіналі в стилі alla turca.

Талант Моцарта до сьогодні залишається чимось феноменальним, тонким плетивом музики великого дару, що об’єднує людство у своєму звучанні. І саме у цьому є сила музики великого австрійця.

Львівський концерт відбудеться, 30 січна о 18.00.

Квитки можна придбати у касі філармонії та онлайн.