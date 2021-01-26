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Двох 16-річних лижників з обмороженням рятувальники знімали з гори Тростян

Вероніка Рой

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У понеділок, 25 січня, рятувальники спустили з гори Тростян, що на Львівщині, двох лижників-початківців. Обидва 16-річні хлопці отримали обмороження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Двоє 16-річних мешканців міста Великі Мости на Львівщині, не розрахувавши свої сили та вміння, змогли спуститися лише до половини лижної траси гори Тростян. Далі, зрозумівши, що до витягу вони не зможуть самостійно добратись, хлопці звернулись до рятувальників за допомогою.

Надзвичайники спустили хлопців до підніжжя гори та відвели в тепле місце.

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Один з підлітків отримав легке обмороження кінцівок двох ніг, а інший – обмороження фалангів пальців двох рук. Від медичної допомоги хлопці відмовилися.

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