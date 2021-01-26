19-річна мешканка Львівщини бореться з пухлиною мозку: як допомогти

В 19-річної Олесі Мазур з Красного виявили пухлину головного мозку. Надію на одужання дають лікарі з Ізралію, проте на лікування необхідно 85 тисяч доларів. Аби допомогти дівчині побороти хворобу, на Львівщині оголосили збір коштів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Олеся Мазур, мешканка смт Красне Буського району, почала хворіти змалечку: у 5 років захворіла на хворобу нирок. Більше 4,5 роки дівчинка проходила процедуру гемодіалізу, а коли їй виповнилось 10 років, Олесі пересадили донорську нирку.

Тоді, у 2011 році, трансплантація нирки сім’ї обійшлася 35 тисяч доларів. Для її проведення родина взяла кредит, який виплачує дотепер. Але нещодавно стан Олесі Мазур стрімко погіршився – медики виявили пухлину мозку.

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«У грудні 2020 року стан Олесі погіршився. Виявили пухлину головного мозку. У Феофанії (Київ) лікарі, обстеживши, повідомили, що можуть зробити тільки біопсію. Та надію дають лікарі Ізраїлю із клініки Іхілов. Лікування в Києві нереальне, оскільки дівчинка з однією донорською ниркою, хімії не витримає організм. Відбуваються часті набряки мозку. Лікарі роблять все можливе. Без вашої людської допомоги і молитви ми не зможемо здолати цей важкий шлях», – звертаються до небайдужих рідні Олесі Мазур.

Для лікування необхідно зібрати 85 тисяч доларів. Завдяки соцмережам за дві доби уже вдалося зібрати 12 тисяч доларів.

Як допомогти

На профілі Олесі за цим посиланням або за реквізитами «Цеху доброти»:

ПриватБанк 4246001001025042. Одержувач: БФ «Цех доброти». У призначенні платежу обов’язково вказуйте «для допомоги Олесі Мазур»

PayPal: [email protected] (з позначкою «для Олесі Мазур»)

Рахунки батьків:

Приватбанк: 5168 7554 5820 7921 – Мазур Оксана Степанівна (мама)

Ощадбанк: 5167 8030 5276 7907 – Мазур Оксана Степанівна (мама)

Монобанк: 4441 1144 4274 9063 – Мазур Олеся Олегівна

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