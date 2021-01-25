У Парку культури встановлять копію вежі Донецького аеропорту

У львівському Парку культури встановлять копію Диспетчерської вежі Донецького аеропорту. Вежу відкриють 30 січня о 15:00 год. на центральній алеї парку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі парку.

Півтораметрову копію Вежі до пам’ятних днів оборони Донецького аеропорту виготовив працівник Парку культури коваль Михайло Талама.

«Цього дня у Парку зберуться «кіборги» і їхні побратими, родини полеглих Героїв ДАПу і волонтери. Запрошуємо кожного небайдужого доєднатися до години спогадів і вшанування подвигу воїнів Донецького аеропорту, який боронили 244 доби бійці різних підрозділів», – йдеться в повідомленні.

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(Фото вежі Донецього аеропорту)

Після відкриття копії Вежі, охочих запрошують до Будинку воїна, що на вулиці Короленка, де відбудуться нагородження ветеранів і діючих військових та перегляд стрічки про Героя України – «кіборга» Ігоря Зінича.

Працівники парку додають, що Вежа стане четвертим епізодом інсталяції «Календар війни», яка присвячена подіям російсько-української війни і була встановлена ще в червні минулого року й регулярно змінюється.

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