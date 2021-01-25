У Моршині п’яний водій вантажівки хотів відкупитися від поліцейських хабарем

У Моршині нетверезий водій вантажівки, який порушив Правила дорожнього руху, намагався відкупитися від поліцейських хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився 24 січня. Так, близько 15.30 поліцейські виявили на вулиці Івана Франка у місті Моршин Стрийського району вантажний автомобіль «ДАФ», водій якого грубо порушив Правила дорожнього руху.

Правоохоронці зупинили авто та встановили особу водія – 46-річного мешканця Черкаської області. Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.

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Під час складання протоколу він запропонував правоохоронцям хабар у сумі 5 тисяч гривень. На зауваження про неприпустимість таких дій та кримінальну відповідальність, передбачену законодавством за подібне правопорушення, водій не реагував.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили кошти, та відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до чотирьох років.

Проводиться досудове розслідування. Окрім того, на водія було складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

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Фото: поліція