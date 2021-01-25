У Львові з концертом до Дня закоханих виступить «Друга ріка»

Гурт «Друга ріка» зіграє у Львові концерт до Дня закоханих. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
«Друга ріка» виступить з концертом до Дня закоханих, 14 лютого о 19:00 у Malevich Night Club.
Організатори обіцяють, що цей концерт глядачі запам’ятають назавжди, адже професійна музика та фантастичне виконання точно не залишать нікого байдужим.
Пісні «Другої ріки» написані з любов’ю та про любов, тож провести День закоханих у їхній компанії – чудове рішення.
Квитки можна придбати за посиланням: Concert.ua/Druga-Rika
Кількість місць обмежена згідно вимог карантину!
Андрій Котенський