У Львові представили нового очільника СБУ

У понеділок, 25 січня, у Львові офіційно представили нового начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області Івана Осипчука. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Указом Президента України від 16 січня 2021 року керівником Управління призначено підполковника Осипчука Івана Івановича.

Він змінив на посаді Юрія Гончарова, який очолював СБУ Львівщини із листопада 2019 року.

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Як відомо, до цього Осипчук очолював управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Іван Осипчук народився 08 листопада 1985 року в місті Рівне. У 2008 році закінчив Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. У 2018 році закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди (фінанси та банківська справа).

Працювати у лавах СБ України розпочав з 2008 року. Нагороджений орденом Данила Галицького. Одружений, виховує двох синів.

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Фото: СБУ