ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові представили нового очільника СБУ

Ольга Денисяка

|

У понеділок, 25 січня, у Львові офіційно представили нового начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області Івана Осипчука. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

 

Указом Президента України від 16 січня 2021 року керівником Управління призначено підполковника Осипчука Івана Івановича.

Він змінив на посаді Юрія Гончарова, який очолював СБУ Львівщини із листопада 2019 року.

Реклама партнерів

Як відомо, до цього Осипчук очолював управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Іван Осипчук народився 08 листопада 1985 року в місті Рівне. У 2008 році закінчив Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. У 2018 році закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди (фінанси та  банківська справа).

Працювати у лавах СБ України розпочав з 2008 року. Нагороджений орденом Данила Галицького. Одружений,  виховує двох синів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: СБУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...