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У Львові поліція знайшла злочинця, який два роки був у розшуку

Ольга Денисяка

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23 січня у Львові поліцейські розшукали 33-річного зловмисника, який більше двох років переховувався від виконання покарання за скоєння грабежу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Зловмисник був засуджений за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України Сихівським районним судом міста Львова, який виніс вирок про позбавлення волі на чотири  роки. Проте чоловік більше двох років  ухилявся від виконання покарання.

Правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника, 33-річного мешканця міста Львова.  23 січня оперативники кримінальної поліції  відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції  затримали розшукуваного на території району.

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Зловмисника доставили  у СІЗО. Невдовзі його доправлять до місця відбування покарання.

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