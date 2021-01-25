Під час новорічно-різдвяних свят «Укрзалізниця» перевезла більше 220 тис. пасажирів до Львівської області

У період з 18 грудня до 10 січня у напрямку до Львівської області курсували туди і назад 40 пар потягів. З них три пари Інтерсіті+ та два регіональні поїзди. Загалом перевезено понад 220 тисяч пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській ОДА.

«Укрзалізниця» збільшила періодичність курсування трьох пасажирських поїздів. Також відновила курсування дев’яти пар пасажирських поїздів, у тому числі категорії Інтерсіті+ – №745/746 за маршрутом «Київ – Славське», так званий «Лижний експрес». Окрім того, було призначено шість пар додаткових потягів.

Загалом на Львівщині в обох напрямках було перевезено 226 400 пасажирів. Загальна наповненість потягів склала 69%.

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«Багато хто не зміг поїхати відпочивати за кордон через обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19. Тішить те, що при виборі альтернативи мешканці сходу, центру й півдня України обирають Львівщину. Заповненість потягів свідчить про це», – наголосила керівниця управління туризму та курортів ЛОДА Наталя Табака.

Зазначимо, що «Лижний експрес» курсує за маршрутом «Київ – Славське» з середини грудня. Він мав бути тимчасовим – до 17 січня. Однак через популярність потяга його курсування продовжили до кінця лютого. З 15 грудня до 17 січня потяг перевіз 20 470 пасажирів.

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