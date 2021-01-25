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На Сколівщині – смертельна ДТП: рух транспорту ускладнено

Вероніка Рой

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У понеділок, 25 грудня, селі Дубина, що на Сколівщині, сталася потрійна ДТП, в якій загинуло двоє людей. Через аварію рух транспорту ускладнений. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

За даними патрульних, у ДТП загинуло двоє людей, ще четверо постраждали. Патрульні закликають водіїв бути уважними на дорозі та дотримуватися Правил дорожнього руху.

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«На автодорозі Київ-Чоп в населеному пункті Дубина сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів. Двоє людей загинуло, попередньо 4 травмованих. Рух частково ускладнений. Патрульні забезпечують реверсний рух», – йдеться у повідомленні.

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Фото: патрульна поліція

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