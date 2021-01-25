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На Львівщині патрульні спіймали водія, який перевозив зброю та боєприпаси в авто

Юлія Осим

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Уночі 24 січня на автодорозі «Київ – Чоп» поліцейські затримали водія за кермом «Фольксваген Пасат», який порушив правила дорожнього руху. Та під час огляду в салоні авто правоохоронці виявили два револьвери, один пістолет та набої до них. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Неподалік села Банюнин у Львівському районі патрульні затримали водія автомобіля з іноземною реєстрацією, який порушив ПДР. Правопорушником виявився 34-річний мешканець м. Івано-Франківськ.

«Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водійське посвідчення, яке пред’явив їм чоловік, має ознаки підробки, а також побачили на задньому сидінні автомобіля предмет, схожий на зброю», – йдеться у повідомленні.

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Незаконно перевезену зброю – два револьвери, один пістолет та набої до них – правоохоронці вилучили та передали на експертизу.

Зловмисника затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Максимальне покарання, що загрожує правопорушнику – до 7 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів.

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