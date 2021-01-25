МЕРІ запрошує на найромантичніший концерт до Дня святого Валентина

Віктор Винник та гурт «МЕРІ» виступлять з концертом до Дня закоханих, 14 грудня, у Центрі Довженка. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

На концерті звучатимуть відомі, а також нові пісні. Зокрема, вперше наживо прозвучить пісня з балканським присмаком, яку музиканти випустили восени, «Чорні очі».

«Пісня має позитивні відгуки та за короткий період набрала чимало переглядів в Інтернеті. Ще буде низка нових композицій, які уже вийшли в альбомі «Снайпери-амури», але ще не були презентовані наживо. Обіцяємо гарний і романтичний настрій! Усім, хто хоче потрапити на концерт, просимо потурбуватись про квитки завчасно, тому що у зв’язку з карантинним обмеженнями наповненість – лише 50% залу», – розповідає Віктор Винник.

Концерт буде присвячений Дню святого Валентина, тож програма складатиметься переважно із романтичних пісень. Звісно, музиканти виконають і соціальну лірику.

«Є багато противників святкування 14 лютого, але прихильників все ж більше. Адже кохання – це найпрекрасніше почуття! Тому практично щороку ми стараємось підготувати концерт до Дня святого Валентина, щоби усі закохані мали можливість відзначити це чудове свято. Щороку ми додаємо у програму все більше романтичних композицій. Багато пісень із нашого репертуару – це надихаючі історії кохання і про кохання! Я дуже тішуся концерту 14 лютого, бо востаннє ми виступали 4 місяці тому. Ми вже дуже засумували за нашою публікою. Маю надію, що це взаємно!», – зазначив лідер гурту «МЕРІ».

Також Віктор Винник закликав львів’ян підтримувати українську мову, культуру та виконавців: «У цей день у Львові буде просто феєрверк концертів, тому я не заздрю слухачам! Концертів буде дуже багато на усіх майданчиках. Кладіть руку на серце і йдіть туди, де вам ближче і приємніше. Важливо, що це наші українські виконавці. Підтримуйте свою культуру, мову та себе, бо ми – Україна!».

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Гостем концерту Віктора Винника і МЕРІ стане гурт «Navigator». Поспішайте! Концерт відбудеться 14 лютого о 19.00 із дотриманням карантинних вимог. Кількість квитків обмежена!

Квитки можна придбати тут: concert.ua, kasa.in.ua та на kontramarka.ua.