Львівські лікарі врятували 10-річну дівчинку із заворотом яєчника на 360 градусів

У Львові лікарі прооперували 10-річну дівчинку із заворотом яєчника. Дитина скаржилась мамі на біль у животі, нудоту і блювання, які є класичними симптомами при цій хворобі, тож дитину госпіталізувала швидка. Медики з’ясували, що яєчник перекрутився на 360 градусів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській обласній дитячій лікарня Охматдит.

Медики розповідають, що пацієнтка потрапила до них не відразу. Дитина поскаржилась мамі на біль у животі, однак до лікарів батьки звернулись через 2 дні.

«Під час карантину мама не ризикнула піти до лікаря відразу, дала ліки для покращення травлення, які продаються в аптеці без рецепту. Нудота і блювання минули, а біль у животі лише наростав. Тільки через 2 дні батьки наважилися показати дитину лікарю. При УЗД у районній лікарні запідозрили гінекологічну проблему і скерували до ОХМАТДИТу», – кажуть лікарі.

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Дитяча гінекологиня Еліна Чайківська підтвердила у дівчинки заворот кистозно зміненого яєчника, тож її терміново прооперувала команда фахівців ОХМАТДИТу.

«Цій дівчинці пощастило – нам вдалося відновити анатомічну локалізацію яєчника. Зробили ми це лапароскопічним шляхом, без традиційного великого шва через весь живіт. Але ситуація була складною через те, що яєчник перекрутився на 360 градусів. Ми дуже зраділи, коли побачили, що одразу в операційніий почало відновлюватися адекватне кровопостачання органу», – розповідає Еліна Чайківська.

Зараз дівчинка одужує, вже скоро її випишуть додому. Медики рекомендують батькам у разі виникнення болю у животі доньок, зробити обстеження у лікаря.

Також у медзакладі кажуть, що цей небезпечний стан у дітей і підлітків зустрічається частіше, ніж у дорослих жінок.

«Цей небезпечний стан може статися як зі здоровим, так і з хворим яєчником внаслідок різких рухів чи надмірної фізичної активності. У дітей і підлітків частіше зустрічається ця патологія, ніж у дорослих жінок. Річ у вікових особливостях анатомії. До причин додаються і гіперактивна перистальтика кишківника, і підліткові закрепи… Словом, усі разом ці причини стають причиною невідкладного стану, коли дівчинку треба рятувати терміново», – йдеться в повідомленні.

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