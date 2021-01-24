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Штормове попередження: на Львівщину йдуть хуртовини із мокрим снігом

Наталя Дуляба

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Через погіршення погодних умов на Львівщині оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують мокрий сніг, хуртовини та морози. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному гідрометцентрі.

 

Погода на Львівщині погіршиться вже з понеділка, 25 січня. Причиною цьому стане проходження атмосферних фронтів від циклону, що зміщується на територію України.

На дорогах буде ожеледиця, подекуди снігові замети, відновиться сніговий покрив.

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Вночі і вдень 25 січня температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вітер змінний, 7-12 м/с. Хмарно. Дощ із мокрим снігом, подекуди значний.

У вівторок, 26 січня, на Львівщині похолоднішає: температура повітря вночі опуститься до 2-7 градусів морозу, вдень – від нуля до 5 градусів морозу. Також буде хмарно, падатиме дощ із мокрим снігом, хуртовини.

Через такі погодні умови на території області оголосили I рівень небезпеки (жовтий).

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними на дорозі. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань.

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