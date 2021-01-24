Окупанти дев’ять разів обстріляли українських воїнів на Донбасі

Протягом суботи, 23 січня, російські окупанти дев’ять разів порушували режим «тиші», встановлений на Донбасі. Внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, минулої доби противник дев’ять разів відкривав вогонь по українських позиціях, тим самим порушуючи режим «тиші» на Донбасі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування РФ вели обстріли поблизу Південного.

Реклама партнерів

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог відкривав вогонь по позиціях українських захисників біля Гнутового, Водяного, Авдіївки та Опитного.

Російські найманці використовували міномети різного калібру, кулемети, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів 23 січня ніхто з українських військових не постраждав.

Про факти порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку доби 24 січня на Донбасі тихо. Ситуацію й надалі контролюють українські воїни.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.