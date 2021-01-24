На виїзді зі Львова зіткнулись Lexus і Renault

На перехресті вул. Стрийської зі Сокільницької зіткнулися автомобілі Lexus та Renault Megan. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась у суботу, 23 січня, орієнтовно о 09:00 год. ранку. Як видно з відео, винуватцем є водій позашляховика Lexus, який порушив Правила дорожнього руху. 54-річний водій, здійснюючи обгін на перехресті, не пропустив автомобіль Renault Megan, у якого була перевага в русі.

«54-річний водій позашляховика здійснюючи поворот з вулиці Стрийської в напрямку вулиці Сокільницької, не виконав вимоги пункту 16.6 ПДР (повертаючи ліворуч водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо)», – кажуть у поліції.

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На порушника склали адмінпротокол за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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Водночас у патрульній поліції додають, що у 2020 році на Львівщині побільшало аварій, причиною яких став неправильний проїзд перехресть. За рік сталось 598 таких ДТП, у яких травмувались 162 людини, ще шестеро загинули.

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Фото: Варта 1