ОСТАННІ НОВИНИ

У Бродах чоловік розгулював ринком зі зброєю

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці затримали 58-річного бродівчанина, який озброєний розгулював місцевим ринком. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Інцидент стався у п’ятницю, 22 січня, орієнтовно о 13:30 год. На території одного з ринків у Бродах виявили чоловіка зі зброєю.

Раніше неодноразово судимий 58-річний місцевий мешканець розгулював ринком із обрізом мисливської гладкоствольної рушниці.

Реклама партнерів

Чоловіка затримали, зброю у нього вилучили і скерували на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Тепер на зловмисника чекає від 3 до 7 років тюрми.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють походження зброї.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...