У Бродах чоловік розгулював ринком зі зброєю

Правоохоронці затримали 58-річного бродівчанина, який озброєний розгулював місцевим ринком. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Інцидент стався у п’ятницю, 22 січня, орієнтовно о 13:30 год. На території одного з ринків у Бродах виявили чоловіка зі зброєю.

Раніше неодноразово судимий 58-річний місцевий мешканець розгулював ринком із обрізом мисливської гладкоствольної рушниці.

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Чоловіка затримали, зброю у нього вилучили і скерували на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Тепер на зловмисника чекає від 3 до 7 років тюрми.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють походження зброї.

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