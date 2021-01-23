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Полковника СБУ підозрюють у підготовці замовного вбивства свого колеги

Наталя Дуляба

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Служба безпеки України попередила вбивство свого працівника. За підозрою у підготовці злочину у п’ятницю, 22 січня, затримали іншого співробітника спецслужби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

 

«Вчора (22 січня, – ред.) проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного чинного працівника СБУ… Офіційна інформація з цього приводу буде надана згодом після завершення всіх слідчих та оперативних заходів», – йдеться у заяві СБУ.

Зазначимо, що першим про підготовку вбивства працівника СБУ повідомив журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела. За його даними, йдеться про затримання полковника спецпідрозділу СБУ «Альфа» Андрія Расюка. Його підозрюють у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

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Цю ж інформацію згодом підтвердила й низка ЗМІ із посиланням на власні джерела. За версією слідства, замовником вбивства Наумова нібито виступав Дмитро Нескоромний, полковник СБУ, який з 1 липня по 8 листопада 2019 року був заступником голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020-го – першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ. Зараз він перебуває у складі СБУ без посади.

«Посили до таких «бригадних» розбірок були вже давно. Кожен підприємець, який займається експортом-імпортом товарів народного споживання, знає, що економічні підрозділи СБУ у великому масштабі здійснюють рекет і вимагання, по суті “кришують” тіньовий бізнес. На початку 2020-го року головним “рішалою” був Нескоромний. Але за останній рік усі сфери тіньового бізнесу СБУ підім’яв під себе права рука і найближчий друг голови СБУ Івана Баканова Андрій Наумов», – писав журналіст Юрій Бутусов.

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Фото: Цензор.нет

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