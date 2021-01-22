У Соснівці «Рено» в'їхав у маршрутку: є постраждалі

У місті Соснівка Червоноградського району Львівської області автомобіль «Рено» в’їхав у маршрутку. Внаслідок аварії травмувався водій легковика та троє пасажирів автобуса. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Аварія сталась 21 січня о 15:15 год. в місті Соснівка Червоноградського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Лагуна» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом Isuzu, за кермом якого перебував 28-річний місцевий мешканець.

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В результаті ДТП 36-річний водій легковика, а також пасажири автобуса віком 17, 38 та 46 років отримали травми та були доставлені у лікарню. Всі постраждалі – місцеві мешканці.

За цим фактом слідчі відділу поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Сокальського місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на терімн до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція