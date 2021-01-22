Тільки дві громади на Львівщині є більш ніж спроможними платити податки, – ЛОДА

У Львівській облдержадміністрації оцінили податкоспроможність територіальних громад області. Більш ніж спроможними є лише дві ОТГ – Сокільницька та Славська. Натомість у 10 громад можливість сплачувати податки є нижчою від середньообласного рівня втричі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

На сьогодні індекс податкоспроможності на Львівщині рівний одиниці. У Славській та Сокільницькій ОТГ він перевищує «2». Цілком спроможними з індексом вище одиниці вважаються Львівська, Солонківська, Пустомитівська, Мурованська, Підберізцівська, Івано-Франківська, Стрийська і Кам’янка-Бузька ТГ.

Ще 4 громади – Давидівська, Оброшинська, Яворівська і Бродівська – мають індекс 0,9 до 1,0. Вони вважаються достатньо спроможними.

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«Переважна більшість наших громад – 48 – можуть «похвалитися» індексом від 0,4 до 0,9. Нарешті маємо 10 громад, чия податкоспроможність менша від середньо обласної більш ніж утричі: Боринська, Стрілківська, Бісковицька, Добромильська, Підкамінська, Хирівська, Журавненська, Добросинсько-Магерівська, Ралівська і Рудківська», – зазначили в департаменті фінансів ЛОДА.

Проте зауважили, що податкоспроможність не варто плутати з фінансовою спроможністю. Остання враховує дотації з держбюджету (вилучення до держбюджету) та використовується для визначення обсягів спів фінансування різноманітних бюджетних програм обласного бюджету.

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