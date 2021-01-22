Напряму до мінеральних джерел: на Львівщині відновили 30 км туристичного маршруту

На Львівщині відновили 30 км туристичного маршруту Мостиська – Самбір – Борислав. Дорожнє покриття відремонтували впродовж 2019-2020 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Укравтодор.

Ремонтні роботи автошляху проводилися за кошти з державного бюджету.

«Спершу у нижньому шарі відновили 8 км між населеними пунктами Нагірне та Черхава, та від села Лукавиця до межі Самбірського та Дрогобицького районів. За програмою «Велике будівництво» торік відремонтували автомобільну дорогу Т-14-15 між містами Самбір та Борислав», – йдеться у повідомленні.

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Окрім того, відновлений маршрут належить до числа туристичних на Львівщині. Саме він веде до околиць Борислава, де знаходяться джерела мінеральних вод. Також автошлях дозволяє швидше дістатися до кордону з Польщею, оскільки з’єднується з дорогою М-11 Львів – Шегині.

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