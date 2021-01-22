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Надзвичайники врятували з пожежі львів’янку

Наталя Дуляба

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Через пожежу у власному помешканні на вул. Ковельській ледь не загинула 58-річна львів’янка. Жінку вчасно виявили рятувальники і передали медикам. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа сталась рано-вранці у п’ятницю, 22 січня, орієнтовно о 04:07 год. Займання виникло у квартирі двоповерхового житлового будинку на вул. Ковельській у Львові.

Коли на місце прибули вогнеборці, то з вікон уже вибивався густий дим. Під час розвідки пожежі надзвичайники почули крик на допомогу й виявили жінку, що лежала на підлозі. Її негайно вивели на свіже повітря і передали медикам.

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Постраждалою виявилась 58-річна власниця квартири. Її у стані середньої важкості забрали в лікарню.

Загасити полум’я вісьмом рятувальникам вдалося о 04:32 год. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку.

Наразі причини виникнення пожежі невідомі. Їх з’ясовуюь правоохоронці. 

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