На Львівщині вже 10 днів розшукують зниклого чоловіка

Співробітники поліції Львівщини розшукують 46-річного Чмира Володимира Ярославовича, який безвісти зник 12 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Чоловік живе у місті Новий Розділ Львівської області. 12 грудня він вийшов з дому та досі не повернувся.

Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся темне, карі очі.

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Був одягнений в коричнево-сіру балонову куртку, чорну шапку, сині джинси та світлі кросівки.

Якщо хтось володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного, прохання зателефонувати на оперативну лінію 102 або за номерами: (097) 097-09-21, (032) 61-26-034.

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Фото: поліція