На кордоні з Польщею зупинилися 180 авто

22 січня на українсько-польському кордоні утворилися транспортні черги. Так, станом на 15.00 у пунктах пропуску зафіксували 180 автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Найбільше легкових авто зупинилися перед пропускним пунктом у Шегинях – 150. Ще 20 – у Краковці та 10 – у Грушеві.

У решті пунктів пропуску із Польщею скупчення не спостерігається: Ягодин – 0, Устилуг – 0, Угринів – 0, Рава-Руська – 0, Смільниця – 0.

Реклама партнерів

Додамо, що відсутні черги і на кордоні з іншими сусідніми державами – Словацька Республіка, Угорщина, Румунія, Республіка Білорусь.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.