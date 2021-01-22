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На горі Тростян травмувалися четверо лижників: серед них – діти

Юлія Осим

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21 січня на горі Тростян травмувалися четверо туристів-лижників, з яких – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Львівській області.

 

Серед потерпілих – двоє мешканців Львова, 2008 та 1986 року народження. Обоє отримали травми лівої ноги. У мешканця м. Бережани Тернопільської області зафіксували травму стегна. Ще один постраждалий – хлопець 2021 року народження з м. Запоріжжя. У нього також виявли трамвовану ліву ногу.

Усім потерпілим рятувальники надали невідкладну допомогу та спустили до підніжжя гори. Подальшу допомогу травмовані лижники отримали від лікарів.

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Нагадуємо про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру. Так ви уникните зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання. Вони зменшують час реакції в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

Також рятувальники наголошують – невмілий та головне недисциплінований лижник створює серйозну небезпеку для решти туристів у місцях масового катання з гір.

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