На Львівщині прогнозують снігопади та хуртовини

Погіршення погодних умов у західних областях очікується 24-25 січня. Зокрема, на Львівщині синоптики прогнозують значний дощ та мокрий сніг, місцями хуртовини. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах можлива ожеледиця, а місцями – снігові замети. Це становить І рівень небезпечності, жовтий. Окрім того, очікується утворення снігового покриву висотою 10-20 см.

«Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – наголосили синоптики.

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