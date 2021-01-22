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Через фейкове замінування з лікарні швидкої допомоги евакуювали 1000 людей

Юлія Осим

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У Львові правоохоронці перевірили повідомлення про замінування клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Більше тисячі осіб були евакуйовані з будівлі. Після обстеження вибухонебезпечних предметів не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Повідомлення про замінування лікарні надійшло у поліцію сьогодні, 22 січня, близько 12.40. Як зазначається, правоохоронці обстежили лікарню та прилеглу територію.

«Жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років», – розповіли у поліції.

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Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Нагадаємо, станом на сьогодні у лікарні швидкої допомоги перебуває 193 пацієнти із коронавірусною хворобою.

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