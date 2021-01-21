ОСТАННІ НОВИНИ

За 62 млн відреконструювали приймальне відділення у Дрогобицькій лікарні

Вероніка Рой

|

У Дрогобицькій міській лікарні проведено реконструкцію приміщення під відділення екстреної медичної допомоги. Загальна вартість становиться понад 62 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

 

У хірургічному корпусі Дрогобицької міської лікарні №1 здійснено реконструкцію з прибудовою приймально-ургентного відділення з технічним переоснащенням під відділення екстреної медичної допомоги. Лікарня обслуговує близько 300 тисяч мешканців району, прилеглих міст та сіл. Загальна вартість проєкту – 62,5 млн гривень.

Реклама партнерів

У приміщенні проведено капітальний ремонт приміщення, встановлено системи відеонагляду, систему постачання кисню, резервне електропостачання. Також відділення отримало за рахунок коштів Державного бюджету апарат комп’ютерної томографії та апарат ультразвукової діагностики.

 КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» є багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування ІІ рівня. Обслуговує територію з населенням близько 300 тисяч мешканців, зокрема, мешканців міст Дрогобича, Стебника, Трускавця, Борислава, смт. Східниці з прилеглими селами, Дрогобицького району та інших.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: Facebook-сторінка Ірини Гримак

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...