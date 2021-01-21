За 62 млн відреконструювали приймальне відділення у Дрогобицькій лікарні

У Дрогобицькій міській лікарні проведено реконструкцію приміщення під відділення екстреної медичної допомоги. Загальна вартість становиться понад 62 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

У хірургічному корпусі Дрогобицької міської лікарні №1 здійснено реконструкцію з прибудовою приймально-ургентного відділення з технічним переоснащенням під відділення екстреної медичної допомоги. Лікарня обслуговує близько 300 тисяч мешканців району, прилеглих міст та сіл. Загальна вартість проєкту – 62,5 млн гривень.

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У приміщенні проведено капітальний ремонт приміщення, встановлено системи відеонагляду, систему постачання кисню, резервне електропостачання. Також відділення отримало за рахунок коштів Державного бюджету апарат комп’ютерної томографії та апарат ультразвукової діагностики.

КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» є багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування ІІ рівня. Обслуговує територію з населенням близько 300 тисяч мешканців, зокрема, мешканців міст Дрогобича, Стебника, Трускавця, Борислава, смт. Східниці з прилеглими селами, Дрогобицького району та інших.

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Фото: Facebook-сторінка Ірини Гримак