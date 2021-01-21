У Радехові 19-річний хлопець вкрав «Жигулі»

20 січня у мешканця міста Радехова, що на Львівщині, вкрали автомобіль «Жигулі». Правоохоронці знайшли авто біля закинутого заводу і встановили, що до злочину причетний 19-річний хлопець. Йому повідомили про підозру у викрадені авто та взяли під варту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

20 січня 18-річний житель райцентру повідомив у поліцію про викрадення його автомобіля ВАЗ-21013. За словами заявника, «Жигулі» були викрадені вночі.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 19-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Невдовзі викрадений автомобіль розшукали території закинутого заводу.

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Слідчі Радехівського відділення поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін.

За рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою. Викрадені «Жигулі» правоохоронці вилучили, досудове розслідування триває.

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