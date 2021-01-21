Стало відомо, від чого найчастіше помирають мешканці Львівщини

Станом на грудень 2020 року чисельність наявного населення Львівщини 2499,7 тисяч осіб. За 11 місяців чисельність населення зменшилася на 12 373 особи. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

Кількість померлих в області порівняно з січнем-листопадом 2019 року збільшилась на 2 477 осіб, тобто на 8,2%, і становила 32644 особи. На 100 випадків смертей припало 60 живонароджених дітей.

Найвищий рівень смертності був у Жидачівському (201 померлий на 10 тисяч населення) та Перемишлянському (193 померлих на 10 тисяч населення) районах. Найнижчий – у Новому Роздолі (102 померлих на 10 тисяч населення).

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За причинами смерті перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – хвороби системи травлення, четверте – коронавірусна інфекція COVID-19.

У січні-листопаді 2020 року на Львівщині народилось 19 484 немовляти, що на 826 дітей менше ніж за аналогічний період 2019 року. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському (109 осіб на 10 тис. населення) та Сколівському (106 осіб на 10 тис. населення) районах, найнижчий – у Моршині (57 осіб на 10 тис. населення) та Новому Роздолі (48 осіб на 10 тис. населення).

Нагадаємо, за 11 місяців 2020 року в Україні померли 549 172 людини. Найбільше – також через хвороби системи кровообігу.

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