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Стало відомо, від чого найчастіше помирають мешканці Львівщини

Вероніка Рой

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Станом на грудень 2020 року чисельність наявного населення Львівщини 2499,7 тисяч осіб. За 11 місяців чисельність населення зменшилася на 12 373 особи. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

 

Кількість померлих в області порівняно з січнем-листопадом 2019 року збільшилась на 2 477 осіб, тобто на 8,2%, і становила 32644 особи. На 100 випадків смертей припало 60 живонароджених дітей.

Найвищий рівень смертності був у Жидачівському (201 померлий на 10 тисяч населення) та Перемишлянському (193 померлих на 10 тисяч населення) районах. Найнижчий – у Новому Роздолі (102 померлих на 10 тисяч населення).

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За причинами смерті перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – хвороби системи травлення, четверте – коронавірусна інфекція COVID-19.

У січні-листопаді 2020 року на Львівщині народилось 19 484 немовляти, що на 826 дітей менше ніж за аналогічний період 2019 року. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському (109 осіб на 10 тис. населення) та Сколівському (106 осіб на 10 тис. населення) районах, найнижчий – у Моршині (57 осіб на 10 тис. населення) та Новому Роздолі (48 осіб на 10 тис. населення).

Нагадаємо, за 11 місяців 2020 року в Україні померли 549 172 людини. Найбільше – також через хвороби системи кровообігу.

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