Щонайменше по 4 точки: на Львівщині у кожній громаді з'являться відеокамери

У всіх територіальних громадах на Львівщині з’являться системи відеоспостереження. Встановлення систем заплановано у межах реалізації Комплексної програми «Безпечна Львівщина». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облради.

На сьогодні в області функціонує 129 відеокамер, та їх кількість планують суттєво збільшити.

«Встановлення систем відеоспостереження – є дуже важливим системним питанням, яке ми хочемо поширити на усю територію області з залученням новоутворених ОТГ. Щоденну інформацію ми можемо зводити в єдину систему даних на базі оперативного штабу Головного управління Нацполіції. Станом на зараз ми маємо в області 129 відеокамер. Плануємо встановити мінімум по 4 точки відеоспостереження у кожній ОТГ», – зазначив голова профільної комісії з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань Назарій Сумало.

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Він додав, що збільшення систем відеонагляду дозволить відстежувати порушення на дорогах, вулицях, у громадських місцях та відповідно реагувати на них.

Окрім того, у програмі передбачено кошти на утримання систем оповіщення і зв’язку цивільного захисту, організацію рятування на воді, підтримку системи територіальної оборони області, забезпечення кібербезпеки та захист від хакерських атак.

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