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На Сихові мікроавтобус зніс електроопору

Вероніка Рой

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У четвер вранці, 21 січня, на Сихові мікроавтобус Renault Master врізався та зруйнував опору контактної мережі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

За даними мерії, ДТП сталася о 05.06 год. ранку на вул. Сихівській. Водій мікроавтобуса Renault Master не впорався із керуванням та врізався в електроопору. Опора контактної мережі була зруйнована. Відтак на час відновлювальних робіт призупинили рух тролейбусних маршрутів № 31 та 24.

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Рух тролейбусів відновлено о 10.35 год. Зараз поліція з’ясовує обставини та причини події.

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Фото: ЛМР

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