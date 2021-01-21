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На Яворівщині загорівся народний дім

Ольга Денисяка

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Зранку 21 січня у селі Ставки Яворівського району спалахнула будівля народного дому. Під час пожежі ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Про пожежу рятувальникам повідомили о 06:25 год. Приміщення народного дому – це одноповерхова дерев’яна будівля площею 50 квадратних метрів.

Коли  пожежники приїхали до місця виклику, вогонь повністю охопив дах будівлі. О 07:29 пожежу локалізували та о 08:14  ліквідували.

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«Вогонь знищив дах та перекриття на площі 50 кв. м, стіни на площі 40 кв. м, майно на площі 40 кв. м та пошкодив стіни на площі 50кв. м», – повідомляють рятувальники.

Вогнеборці також врятували від займання будівлю, що розташована поруч. До ліквідації пожежі залучили 2 одиниці спецтехніки та 11 чоловік особового складу. Травмованих внаслідок пожежі немає.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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