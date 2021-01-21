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Головний вокзал Львова – серед найактивніших у 2020 році в Україні

Вероніка Рой

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У 2020 році найбільше пасажирів, подорожуючих у далекому сполученні, прийняв пасажирський вокзал «Київ-Пасажирський», а на другому місці – вокзал Львова. Про це інформує пресслужба АТ «Укрзалізниця».

 

Так, у 2020 році вокзал «Київ-Пасажирський» прийняв 9, 72 млн. Відтак опинився на першому місці рейтингу. Друге місце посів вокзал Львова, який у 2020 році прийняв 2, 57 млн пасажирів. У ТОП-3 потрапив вокзал «Одеса-Головна» – 2,08 млн пасажирів

Також у ТОП 5 – «Харків-Пасажирський» (1,85 млн) та «Дніпро-Головний» (1,38 млн).

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Як інформував Львівський портал, торік потяги далекого сполучення «Укрзалізниці» перевезли понад 16 млн пасажирів. Найбільш популярним традиційно став маршрут Київ – Харків. А на другому місці – сполучення Київ – Львів.

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Зображення: Укрзалізниця

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