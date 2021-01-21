У Червонограді на продажі тепломережі розікрали майже 9 млн грн

Службовці приватної фірми купили магістральну теплову мережу підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» Червоноградської міськради за значно заниженою ціною. Таким чином завдали державі збитків майже на 9 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що з січня по липень 2020 року службові особи приватного підприємства, спільно з оцінювачем, організували незаконну схему привласнення комунального майна підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» Червоноградської міської ради.

Так, фігуранти справи придбали за 216 тисяч гривень магістральну теплову мережу комунального підприємства, яка складалася із укладених під землею труб, довжиною 1960 метрів.

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Мережа перебувала у податковій заставі, а кошти від її реалізації мали бути використані для погашення заборгованості до бюджету.

Однак, досудове розслідування встановило, що ринкова вартість цієї магістральної теплової мережі становила понад 9 млн грн. Внаслідок таких дій державі завдали матеріальної шкоди на суму 8,8 млн грн.

У ході проведених 22 обшуків виявили та вилучили первинні документи, чорнові записи, носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти у розмірі понад 4 тисячі доларів США, два автомобілі марки BMW X5, Volkswagen Touareg, залишки ще нереалізованої труби та комп’ютерну техніку.

21 січня трьом учасникам злочинної схеми повідомили про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою та вживаються заходи з метою встановлення інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності, у тому числі працівників контролюючого органу.

Санкції інкримінованих статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на термін до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та з конфіскацією майна.

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Фото: прокуратура