Українці не повинні вакцинуватися від Covid-19 за власні кошти, – Ляшко

Українцям не варто робити щеплення від коронавірусу в приватних клініках. У МОЗ запевняють, що держава зацікавлена у безкоштовній вакцинації усіх верств населення. Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі «Україна 24».

Уряд робить все можливе для вакцинації населення України віком від 18 років безоплатно двома дозами.

«Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безоплатно для всіх верств населення. Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені і маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації за власний кошт, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021 року, але і то не факт», – зазначив Ляшко.

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Окрім того, усіх, хто зробить щеплення, заноситимуть в електронну систему охорони здоров’я. Відтак, коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації від коронавірусу, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Нагадаємо, в Україні готуються до введення паспортів вакцинації від Covid-19.

В лютому МОЗ планує розпочати масову вакцинацію. Як заявляв прем’р-міністр Денис Шмигаль, Україна може одночасно отримати три різні вакцини від коронавірусу.

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