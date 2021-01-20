У Стрию згоріла дерев’яна каплиця

У середу вранці, 20 січня, в Стрию згоріла дерев’яна капличка Священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ. Під час пожежі 62-річний чоловік отримав опіки обличчя.

Першим про пожежу повідомив отець каплиці отець Михайло Глов’як.

«Люди, в нас сталось велике лихо, помоліться за нас. Згорів наш храм», – повідомив отець.

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За даними пресслужби ДСНС Львівщини пожежа у дерев’ному храмі виникла о 07:13. На момент прибуття вогнеборців каплиця в середині була охоплена вогнем.

«Як з’ясувалось по прибуттю до місця виклику, в каплиці стався вибух, що спричинив пожежу. В наслідок вибуху отримав опіки обличчя 62-річний. Він від госпіталізації відмовився», – повідомили рятувальники.

О 07:29 пожежу було локалізовано та 07:55 ліквідовано. За даними рятувальників, вибухом знищено дерев’яну стіну, дерев’яне перекриття, пошкоджено дерев’яну стіну, дах прибудови з газоблоків. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дерев’яну стіну, дах та церковний інвентар.

До ліквідації займання залучалось 3 одиниці спецтехніки та 15 рятувальників. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: отець Михайло Глов’як, ДСНС

Відео: отець Михайло Глов’як