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У Львові помер поет і графік Роман Садловський

Юлія Осим

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У Львові на 56-му році життя помер відомий український поет і графік, учасник літературної групи «ЛуГоСад» Роман Садловський. Тривалий час він боровся із важкою недугою. Про це Львівському порталу повідомила дружина його брата Юрія Маріанна Вентцек.

 

Митець народився 30 жовтня 1964 року у Львові. Закінчив Львівську середню школу №33 та філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Працював викладачем у системі профтехосвіти, на бібліотечній роботі.

Він є автором поетичної збірки «Зимівля» (1996, 2007), книжок візуальної поезії «Сонні сонця» (1996), «Два вікна» (1999).

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Також працював у галузі поезографіки. Був учасником літературних груп «ЛуГоСад», «Наукове і мистецьке братство зорослова».

Його брат – літературознавець та перекладач Юрій Садловський помер у 2018 році.

Як додала Маріанна Вінтцек, через карантинні обмеження похорон відбудеться у присутності найближчих.

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