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У львівському аеропорту загиблих воїнів-кіборгів вшанували сигналом «Шана»

Юлія Осим

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Сьогодні, 20 січня, у терміналі Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького пролунав сигнал «Шана». На честь героїв-«кіборгів», які 242 дні обороняли Донецький аеропорт, цей сигнал виконали виконали сурмач та барабанщик військового оркестру Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомляє АрміяINFORM.

 

Нагадаємо, що 2021 року минає 6-та річниця 242-денної героїчної оборони Міжнародного аеропорту «Донецьк». З цієї нагоди у шістьох аеропортах держави відбулася всеукраїнська акція вшанування подвигу героїв.

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