«Сколівські Бескиди» можна відвідати онлайн

Міндовкілля та Google Україна створили віртуальний туристичний маршрут Національного природного парку «Сколівські Бескиди». Відтак тепер кожен має змогу відвідати природний парк у режимі онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Кожен охочий може здійснити онлайн-подорож та побачити такі об’єкти як: Крушельницьке лісництво, Мертве озеро та Палац Гредлів.

«Оцифровані національні парки – це крок для промоції захоплюючих українських краєвидів та заохочення туристів відвідати цю місцевість», – підкреслив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

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Зазначимо, Національний природний парк «Сколівські Бескиди» завершив проєкт впорядкування мереж із 19 екологічних стежок та туристичних маршрутів для активного туризму, зокрема пішохідних і велосипедних. Загальна протяжність усіх шляхів – 146 км, кожен тривалістю походу від 1 до 6 годин.

На кожному зі шляхів встановлені початкові, проміжні й кінцеві інформаційні стенди, проведено ознакування зі знаками напрямку та орієнтування.

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