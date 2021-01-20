На оснащення лікарень області у 2020 році витратили майже 64 млн грн, – ЛОР

На закупівлю сучасного медичного обладнання, апаратури та медтехніки для 16 закладів охорони здоров’я Львівщини у 2020 році витратили 63,6 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної ради.

За ці кошти придбали 17 апаратів штучної вентиляції легень, 34 кисневих концентратори, 4 апарати УЗД, 7 рентгенапаратів, 2 автомобілі швидкої медичної допомоги, респіратори, пульсоксиметри, шприцеві насоси та інше медичне обладнання.

Зазначимо, що оснащення лікарень відбувалося у межах Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівщини. На 2021 рік затверджено фінансування у сумі 168 млн грн.

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