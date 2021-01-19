У МОН запропонували альтернативу скасованим «червоним дипломам»

Замість червоних дипломів, які нещодавно скасували, українські заклади вищої освіти зможуть вказувати інформацію про успішність випускників у додатку до диплому. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
«Інформацію про особливі досягнення випускника заклад вищої освіти може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому розділі «Додаткова інформація». Вимоги до присудження відзнаки також визначають ЗВО самостійно», – йдеться у повідомленні.
У МОН зазначають, що законом України «Про вищу освіту» встановлено такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями:
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії/доктора мистецтва;
- диплом доктора наук.
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Вероніка Рой