У МОН запропонували альтернативу скасованим «червоним дипломам»

Замість червоних дипломів, які нещодавно скасували, українські заклади вищої освіти зможуть вказувати інформацію про успішність випускників у додатку до диплому. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Інформацію про особливі досягнення випускника заклад вищої освіти може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому розділі «Додаткова інформація». Вимоги до присудження відзнаки також визначають ЗВО самостійно», – йдеться у повідомленні.

У МОН зазначають, що законом України «Про вищу освіту» встановлено такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями:

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диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом магістра;

диплом доктора філософії/доктора мистецтва;

диплом доктора наук.

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