В Україні скасували «червоні дипломи»

Міністерство освіти і науки затвердило новий перелік форм документів про вищу освіту та наукові ступені. У ньому більше немає дипломів з відзнакою державного зразка, які також називають «червоними дипломами». Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Раніше студенти отримували наступні дипломи:
- молодшого бакалавра;
- молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
- бакалавр;
- бакалавра з відзнакою;
- магістр;
- магістра з відзнакою;
- доктора філософії;
- доктора філософії європейського зразка;
- доктора наук.
Шкарлет же затвердив форми дипломів, серед яких немає «червоних»:
- диплом молодшого бакалавра;
- бакалавр;
- магістр;
- доктора філософії;
- доктора мистецтва;
Нововведення почало діяти з 1 січня 2021 року. Це означає, що останні дипломи з відзнакою отримали студенти, які випустилися у 2020 році.
У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки. Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі «ступінь вищої освіти» зазначатиметься освітньо-кваліфікаційний рівень.
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Ольга Денисяка