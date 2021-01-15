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В Україні скасували «червоні дипломи»

Ольга Денисяка

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Міністерство освіти і науки затвердило новий перелік форм документів про вищу освіту та наукові ступені. У ньому більше немає дипломів з відзнакою державного зразка, які також називають «червоними дипломами». Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

 

Раніше студенти отримували наступні дипломи:

  • молодшого бакалавра;
  • молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
  • бакалавр;
  • бакалавра з відзнакою;
  • магістр;
  • магістра з відзнакою;
  • доктора філософії;
  • доктора філософії європейського зразка;
  • доктора наук.

Шкарлет же затвердив форми дипломів, серед яких немає «червоних»:

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  • диплом молодшого бакалавра;
  • бакалавр;
  • магістр;
  • доктора філософії;
  • доктора мистецтва;

Нововведення почало діяти з 1 січня 2021 року. Це означає, що останні дипломи з відзнакою отримали студенти, які випустилися у 2020 році.

У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки. Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі «ступінь вищої освіти» зазначатиметься освітньо-кваліфікаційний рівень.

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