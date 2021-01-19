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Надзвичайники врятували бориславця з палаючої квартири

Наталя Дуляба

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У Бориславі вогнеборці врятували з палаючої квартири 64-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа сталась на Другий Святвечір, 18 січня, орієнтовно о 17:25 год. Займання виникло у квартирі триповерхового житлового будинку на вул. К. Брама, 8.

Коли рятувальники прибули на місце, то помешкання вже було повністю охоплене димом. Всередині вони виявили 64-річного власника, його негайно вивели на свіже повітря. Госпіталізації чоловік не потребував.

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Вогнеборцям вдалось оперативно ліквідувати пожежу – вже о 17:36 год. вони завершили роботу. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку.

Наразі причини виникнення пожежі невідомі, їх з’ясовують правоохоронці.

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