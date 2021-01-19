На площі Ринок відбулося освячення води: львів’яни впродовж дня можуть набрати її

Цього року у Львові не було традиційного загальноміського освячення води на свято Богоявлення. Однак мешканці можуть упродовж дня прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуару, яку зранку освятив капелан міської ради отець Павло Дроздяк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Цього року на площі Ринок для освячення води встановили резервуар на 1200 літрів. Впродовж дня мешканці Львова можуть прийти і набрати собі води.

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«Сьогодні ми разом святкуємо величний празник Богоявлення, коли Бог об’явився людям. Об’явився у Своєму Синові і засвідчив про це Дух Святий, що «Ти є Син Мій улюблений, у Тобі Моє уподобання!».

Сьогоднішнє свято є унікальним для Львова, бо маємо нагоду стати причасниками цієї води живої води, яку ми освятили разом – всі конфесії нашого міста. Цього року це святкування ми спільно зробили максимально спокійним, теплим, милим, але дотримуючись нашої львівської традиції.

Відзначу, що як каже пророк Ісая, сьогодні празник для тих, у кого полохливе серце. Празник для тих, у кого полохливе серце, щоб знали, що з нами Бог! Христос рождається! Христос хрещається!», – зазначив отець капелан Львівської міської ради Павло Дроздяк.

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Фото: ЛМР, ЛОР