ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині вогнеборці врятували з пожежі 87-річну бабусю

Наталя Дуляба

|

Через пожежу у власному домі 87-річна мешканка Кам’янка-Бузького району потрапила до лікарні з опіками та отруєнням. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа сталась у вівторок вночі, 19 січня, орієнтовно о 03:15 год. у селі Новий Яричів Кам’янка-Бузького району. Займання виникло у цегляному житловому будинку, що розташований на вул. Івана Франка, 2.

Коли на місце події прибули рятувальники, то будівля була вже повністю охоплена димом. Всередині помешкання вони виявили 87-річну власницю, її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам.

Реклама партнерів

Жінка отримала опіки ноги та отруїлась продуктами горіння. Її у стані середньої важкості госпіталізували у 8-му лікарню Львова.

Ліквідувати займання вдалось о 04:00 год. ранку. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку й пошкодити стіни.

Наразі причини виникнення пожежі невідомі, їх з’ясовують правоохоронці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...