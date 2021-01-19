На Львівщині вогнеборці врятували з пожежі 87-річну бабусю

Через пожежу у власному домі 87-річна мешканка Кам’янка-Бузького району потрапила до лікарні з опіками та отруєнням. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталась у вівторок вночі, 19 січня, орієнтовно о 03:15 год. у селі Новий Яричів Кам’янка-Бузького району. Займання виникло у цегляному житловому будинку, що розташований на вул. Івана Франка, 2.

Коли на місце події прибули рятувальники, то будівля була вже повністю охоплена димом. Всередині помешкання вони виявили 87-річну власницю, її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам.

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Жінка отримала опіки ноги та отруїлась продуктами горіння. Її у стані середньої важкості госпіталізували у 8-му лікарню Львова.

Ліквідувати займання вдалось о 04:00 год. ранку. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку й пошкодити стіни.

Наразі причини виникнення пожежі невідомі, їх з’ясовують правоохоронці.

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