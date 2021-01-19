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Львівських велосипедистів визнали одними з кращих у Європі

Ольга Денисяка

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Львівський велосипедний клуб Lviv Bicycle Club посів 9 позицію у світовому рейтингу та 5-ту серед європейських організацій. Відповідний рейтинг уклав Audax Club Parisien – французький клуб зі столітньою історією, який проводить наймасштабніші та найпрестижніші світові змагання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Загалом до рейтингу включили 409 велоклубів, які проводять змагання для аматорів. Визначали найкращих за кількістю велосипедистів, які взяли участь у гонках від 200 до 1000 кілометрів. Чим більше аматорів стартували на довші дистанції – тим вища позиція у клубу.

На подіях Lviv Bicycle Club 7 велосипедистів здолали тисячу кілометрів, 29 – 600 кілометрів, 67 – 400 кілометрів, 34 – 300 кілометрів, а дистанцію у 200 кілометрів проїхали 237 велоаматорів.

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Наймасштабініші події Lviv Bicycle Club проводить спільно з Управлінням фізичної культури та спорту Львівської ОДА. Це веломарафони «Львівська Сотка. Осінь», «Львівська двохсотка», «Львів-Карпати-Львів 1000/1200 км», «Gran Fondo». Управління забезпечує присутність служб екстренної допомоги на змаганнях та фінансово підтримує проведення велоперегонів.

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