Львівських велосипедистів визнали одними з кращих у Європі

Львівський велосипедний клуб Lviv Bicycle Club посів 9 позицію у світовому рейтингу та 5-ту серед європейських організацій. Відповідний рейтинг уклав Audax Club Parisien – французький клуб зі столітньою історією, який проводить наймасштабніші та найпрестижніші світові змагання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
На подіях Lviv Bicycle Club 7 велосипедистів здолали тисячу кілометрів, 29 – 600 кілометрів, 67 – 400 кілометрів, 34 – 300 кілометрів, а дистанцію у 200 кілометрів проїхали 237 велоаматорів.
Наймасштабініші події Lviv Bicycle Club проводить спільно з Управлінням фізичної культури та спорту Львівської ОДА. Це веломарафони «Львівська Сотка. Осінь», «Львівська двохсотка», «Львів-Карпати-Львів 1000/1200 км», «Gran Fondo». Управління забезпечує присутність служб екстренної допомоги на змаганнях та фінансово підтримує проведення велоперегонів.
Ольга Денисяка