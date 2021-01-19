Львів’янин-наркодилер переховувався від тюрми у свого знайомого

У Львові правоохоронці спіймали наркодилера, який більше року переховувався від тюрми у квартирі свого знайомого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

49-річного львів’янина засудили за ч.3 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Сихівським райсуд виніс йому вирок – позбавлення волі на п’ять років. Проте зловмисник більше року ухилявся від покарання.

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Засудженого вдалося спіймати на Другий Святвечір, 18 січня. Зловмисник переховувався в одному з будинків на вулиці Симоненка у свого знайомого.

Поліцейські доставили ухилянта в СІЗО.

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