ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янин-наркодилер переховувався від тюрми у свого знайомого

Наталя Дуляба

|

У Львові правоохоронці спіймали наркодилера, який більше року переховувався від тюрми у квартирі свого знайомого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

49-річного львів’янина засудили за ч.3 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Сихівським райсуд виніс йому вирок – позбавлення волі на п’ять років. Проте зловмисник більше року ухилявся від покарання.

Реклама партнерів

Засудженого вдалося спіймати на Другий Святвечір, 18 січня. Зловмисник переховувався в одному з будинків на вулиці Симоненка у свого знайомого.

Поліцейські доставили ухилянта в СІЗО.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...